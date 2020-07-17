Історія сміливого 6-річного хлопчика із США Бріджера Уокера сколихнула весь світ. Днями в мережі з'явилась інформація, що він захистив свою молодшу сестру від нападу німецької вівчарки і тим самим постраждав сам. Вчинок маленького американця вразив навіть голлівудських зірок, тому вони звернулись до нього із своїм захопленням.

Наразі 4-річна сестра Бріджера почувається добре, в той час як її брату наклали аж 90 швів на обличчя. Хлопчик має не лише великий шрам на обличчі, а й синці. Втім, він впевнено констатує, що: "Якщо хтось з нас повинен померти, то нехай це буду я", повідомляє 24 канал.

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Відомо, що Бріджер Уокер є великим фанатом "Месників" зі Всесвіту Marvel, тому актори із серії фільмів вирішили підтримати малого героя. Серед них до хлопчика звернулись Кріс Еванс (Капітан Америка), Марк Руффало (Брюс Веннер), Том Голланд (Людина-павук), Х'ю Джекман (Росомаха), брати Руссо (творці "Месників"), режисер Роббі Амель, Енн Гетевей та інші.

Кріс Еванс: "Друже, ти герой, те, що ти зробив, було так сміливо, так самовіддано, твоїй сестрі так пощастило, що саме ти її старший брат. Ваші батьки, мабуть, дуже пишаються вами. Залишайся таким, який ти є, нам потрібні такі люди, як ти. Тримайся, я знаю, що відновлення може бути важким, але, грунтуючись на тому, що я бачив, я не думаю, що є щось, що може зупинити тебе". Зірка "Месників" також пообіцяв подарувати 6-річному Бріджеру автентичний щит, з яким його персонаж з'являвся в екранізаціях коміксів.

Енн Гетевей: "Я не Месник, але я знаю супергероя, коли бачу його. Я можу тільки сподіватися, що я хоч наполовину сміливіша в своєму житті, ніж ти, Бріджер. Бажаю вам спокійного одужання і багатьох звершень".