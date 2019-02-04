"Капітан Марвел": мережу підкорює новий трейлер до очікуваного бойовика

Режисерський дует Анни Боден і Райана Флека майстерно втілив непересічну історію про супергероя Керол Денвор. Поки ж всі кіномани очікують на прем'єру кінострічки "Капітан Марвел" (Captain Marvel), яка запланована на березень 2019 року, мережу підкорює новий трейлер.

Серія фільмів кіностудії Marvel стала справжньою сенсацією для кіноманів. Щороку нові фільми про супергероїв заворожують мільйонів глядачів, а їх популярність рекордно зростає.

Читайте також: Перша леді Полякова і ніч з Астаф'євою: у мережі з'явився трейлер до фільму "Свінгери 2"

За сюжетом нової кінострічки "Капітан Марвел", пілот військово-повітряних сил Керол Денворс через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі стане супергероєм. Один з персонажів фільму "Месники: Війна нескінченності" відправив їй останнє повідомлення через пейджер, щоб та врятувала Всесвіт від масового геноциду. Відтак Капітан Марвел береться за справу та самотужки протистоїть нападу інопланетян на Землю.

Головні ролі у фільмі "Капітан Марвел" виконали оскароносна Брі Ларсон, Джуд Лоу, Семюел Л. Джексон та інші голлівудські зірки. Події у фантастичній кінострічці розгортаються у 1990-их роках.

Поки весь світ очікує на прем'єру фільму "Капітан Марвел" його автори підігрівають цікавість до новинки кіно. Так, днями з'явився черговий трейлер, який вже встиг підкорити мережу. Всього за день його переглянули понад 1,5 мільйони користувачів мережі.

"Капітан Марвел": дивіться відео нового трейлеру