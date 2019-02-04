"Капітан Марвел": мережу підкорює новий трейлер до очікуваного бойовика

426 Читать новость на русском
"Капітан Марвел": новий трейлер та сюжет
"Капітан Марвел": новий трейлер та сюжет / consequenceofsound.files.wordpress.com

Режисерський дует Анни Боден і Райана Флека майстерно втілив непересічну історію про супергероя Керол Денвор. Поки ж всі кіномани очікують на прем'єру кінострічки "Капітан Марвел" (Captain Marvel), яка запланована на березень 2019 року, мережу підкорює новий трейлер.

Серія фільмів кіностудії Marvel стала справжньою сенсацією для кіноманів. Щороку нові фільми про супергероїв заворожують мільйонів глядачів, а їх популярність рекордно зростає.

Читайте також: Перша леді Полякова і ніч з Астаф'євою: у мережі з'явився трейлер до фільму "Свінгери 2"

За сюжетом нової кінострічки "Капітан Марвел", пілот військово-повітряних сил Керол Денворс через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі стане супергероєм. Один з персонажів фільму "Месники: Війна нескінченності" відправив їй останнє повідомлення через пейджер, щоб та врятувала Всесвіт від масового геноциду. Відтак Капітан Марвел береться за справу та самотужки протистоїть нападу інопланетян на Землю. 

Головні ролі у фільмі "Капітан Марвел" виконали оскароносна Брі Ларсон, Джуд Лоу, Семюел Л. Джексон та інші голлівудські зірки. Події у фантастичній кінострічці розгортаються у 1990-их роках.

Поки весь світ очікує на прем'єру фільму "Капітан Марвел" його автори підігрівають цікавість до новинки кіно. Так, днями з'явився черговий трейлер, який вже встиг підкорити мережу. Всього за день його переглянули понад 1,5 мільйони користувачів мережі. 

"Капітан Марвел": дивіться відео нового трейлеру

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні і Ніколя Саркозі
сьогодні 13:46 Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні і Ніколя Саркозі
206
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:20 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 8860
Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
сьогодні 11:00 Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
Богданна Рибак 274
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
6002
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
626
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3614
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук