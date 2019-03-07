"Капітан Марвел": трейлер і сюжет фільму про жінку-супергероя

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"Капітан Марвел": трейлер і сюжет фільму
"Капітан Марвел": трейлер і сюжет фільму / www.imdb.com

Довгоочікуваний фільм "Капітан Марвел" (Captain Marvel) кіностудії Marvel вже з'явився на українських екранах сьогодні, 7 березня. Перший трейлер фільму і справді вражає своє видовищністю та візуальними ефектами.

Перший трейлер з'явився на YouTube-каналі ще 18 вересня і з моменту публікації його переглянуло більше 52-х мільйонів разів. "Вище. Дальше. Швидше", – саме такий слоган супроводжує офіційний трейлер фільму "Капітан Марвел".

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У трейлері показано як старих кіногероїв зі Всесвіту Marvel, так і нових. Серед них – актори Семюел Лірой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу та багато інших. В головній ролі кінокартини постає голлівудська актриса Брі Ларсон.

Капітан Марвел 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

Фільм дуету режисерів Анни Боден і Райана Флека розповідатиме про історію пілота ВПС США Керол Денверс, яка через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі стане супергероєм Капітаном Марвел. Події фільму відбуватимуться ще в 90-х роках минулого століття. Що цікаво, у фільмі "Месники: Війна нескінченності" (2018) один з героїв відправить їй останнє повідомлення через пейджер, щоб та врятувала Всесвіт від масового геноциду.

Світова прем'єра фільму "Капітан Марвел" відбулася 4 березня 2019 року.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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