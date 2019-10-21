Кара Делевінь прикрасила обкладинку ELLE у провокативному образі: перше фото

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Кара Делевінь
Кара Делевінь / Instagram / @caradelevingne

Британська супермодель Кара Делевінь доволі часто стає зіркою глянцевих видань, особливо вітчизняних. Але цього разу їй випала честь позувати для листопадового випуску нідерландського ELLE.

Автором фотоісторії, яка наразі ще недоступна у мережі, стала Ліз Коллінз. Перше фото з обкладинки журналу вже з'явилось на інстаграм-сторінці мейк-ап майстрині Molly R. Stern, яка і зробила природній макіяж моделі.

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Для першого фото 27-річна Кара Делевінь одягнула звабливу сукню, що складається з мереживного верху з глибоким декольте і короткої атласної спідниці. Чорний верх та білий верх чудово поєднались на стрункій фігурі моделі. Зачіска братанки була дещо розхристаною, а численні татуювання додавали родзинки образу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Nederland (@elle_nl)

 

Перше фото у візажистки прокоментувала і кохана Кари – Ешлі Бенсон.

Кара Делевінь
Ешлі Бенсон прокоментувала зйомку Кари Делевінь / Скріншот з Instagram

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Vogue Кара Делевінь
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