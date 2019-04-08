Кара Делевінь приміряла романтичну сукню на презентацію колекції Dior: фото

Знаменита модель Кара Делевінь у 26 років не відмовляє собі у вечірках, тому щомісяця відвідує чимало світських заходів. Днями зірка стала запрошеним гостем на презентації колекції косметики від Dior.

Британська модель Кара Делевінь стала амбасадором нової б'юті-колекції Dior Addict Stellar Shine. Саме тому манекенниця була бажаним гостем на презентації косметики у Сеулі.

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На світський захід Кара Делевінь пришла у романтичному образі. Модель одягнула ніжно-рожеву сукню з пишною спідницею і мереживним корсетом. Вбрання вона підібрала символічно, адже в кожній помаді з колекції Dior Addict Stellar Shine є рожевий пігмент.

Свій образ манекенниця доповнила туфлями-човниками, які додали грації її вигляду. Стильна зачіска та ледь помітний макіяж завершили look Кари Делевінь.



Кара Делевінь на презентації колекції макіяжу від Dior / Getty Images

Варто зазначити, що знаменита британка залюбки пройшлась подіумом та позувала біля фотографів. Кара Делевінь також зробила серію знімків із креативним директором Dior Пітером Філіпсом, який є автором нової колекції.