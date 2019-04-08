Кара Делевінь приміряла романтичну сукню на презентацію колекції Dior: фото

599 Читать новость на русском
Кара Делевінь у Сеулі
Кара Делевінь у Сеулі / www.gettyimages.com

Знаменита модель Кара Делевінь у 26 років не відмовляє собі у вечірках, тому щомісяця відвідує чимало світських заходів. Днями зірка стала запрошеним гостем на презентації колекції косметики від Dior.

Британська модель Кара Делевінь стала амбасадором нової б'юті-колекції Dior Addict Stellar Shine. Саме тому манекенниця була бажаним гостем на презентації косметики у Сеулі.

Читайте також: Кара Делевінь знялася в провокативному образі для обкладинки глянцю Numero

На світський захід Кара Делевінь пришла у романтичному образі. Модель одягнула ніжно-рожеву сукню з пишною спідницею і мереживним корсетом. Вбрання вона підібрала символічно, адже в кожній помаді з колекції Dior Addict Stellar Shine є рожевий пігмент. 

Свій образ манекенниця доповнила туфлями-човниками, які додали грації її вигляду. Стильна зачіска та ледь помітний макіяж завершили look Кари Делевінь. 

Кара Делевінь на презентації колекції макіяжу від Dior
Кара Делевінь на презентації колекції макіяжу від Dior / Getty Images

Варто зазначити, що знаменита британка залюбки пройшлась подіумом та позувала біля фотографів. Кара Делевінь також зробила серію знімків із креативним директором Dior Пітером Філіпсом, який є автором нової колекції. 

Модель Кара Делевінь у Сеулі
Модель Кара Делевінь у Сеулі / Getty Images

blog_ava
У ДТП під Києвом загинув відомий український бізнесмен
сьогодні
4175
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Мода Кара Делевінь Christian Dior
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 7568
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 квітня 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 9072
Київський торт – рецепт та поради з приготування
7 квітня 10:04 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 4443
Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
6 квітня 19:00 Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
Олена Кандяк 1258
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
6 квітня 18:01 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1070
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук