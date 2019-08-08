Кара Делевінь та Орландо Блум з'явилися в новому трейлері серіалу "Карнівал Роу": ефектне відео

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Кара Делевінь та Орландо Блум
Кара Делевінь та Орландо Блум / Кадр з серіалу "Карнівал Роу"

Незабаром на сервісі Amazon Prime відбудеться прем'єра американського веб-серіалу "Карнівал Роу" (Carnival Row). Про це свідчить свіжий трейлер, який творці серіалу показали у мережі. В головних ролях картини неперевершена Кара Делевінь та Орландо Блум.

Офіційний трейлер до першого сезону серіалу «Карнівал Роу» творці проекту опублікували на YouTube­­-каналі компанії.

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За сюжетом, веб-серіал розповідає про магічний світ, у якому живуть міфічні істоти. Усі вони покинули свої землі через війну. Так, дослідити серійні вбивства, які трапляються у чарівному середовищі беруть фея-біженка і детектив, який спеціалізується у такій галузі.

Головні ролі виконали Кара Делевінь та Орландо Блум. У режисерському кріслі сидів Пол Макгіган. Прем'єра веб-серіалу на потоковому сервісі Amazon запланована на 30 серпня.

Дивитися трейлер до серіалу "Карнівал Роу": відео

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Кара Делевінь
Джерело: LifeStyle 24
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