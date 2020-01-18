Кара Делевінь у провокативному образі на чоловічому показі бренду Dior

Знаменита британська акторка та колишня модель не залишає поза увагою світські фешн-заходи, даючи привід для обговорення в пресі своїми екстравагантними образами. Так, зірка постала у чоловічому костюмі на голе тіло, викликавши захват публіки своєю зухвалою появою.

27-річна Кара Делевінь приголомшила провокативним образом на Тижні чоловічої моди в Парижі, ставши однією з найбільш обговорюваних персон показу колекції осінь-зима 2020/2021 французького модного дому Dior. Хоч з модельним бізнесом знана красуня попрощалася близько п'яти років тому, проте її любов до модних трендів лишилася незмінною.

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Для світського заходу Кара Делевінь обрала сірий чоловічий костюм з подовженим піджаком та масивні чорні черевики. Зірка вирішила замість традиційної білої сорочки поєднати вбрання з прозорим бра, яке вона охоче демонструвала перед камерами. Кіноакторка підкреслила струнку талію шкіряним ременем та засвітила підтягнуте тіло у екстравагантному наряді.

Свій зухвалий образ знаменитість доповнила безліччю золотих прикрас. Ланцюжок зі смарагдовим камінням лише привернув увагу до її відкритого декольте, а ніжний браслет підкреслив витонченість її фігури.



Кара Делевінь на показі бренду Dior / Getty Images

Проте не менший захват публіки викликала яскрава зачіска, автором якої став талановитий перукар Джон Нолле. Він зібрав волосся акторки у низький хвіст з косим проділем, додавши помаранчеве пір'я, яке нагадало традиційні прикраси корінного населення Америки.



Кара Делевінь на показі бренду Dior / Getty Images