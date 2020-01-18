24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Кара Делевінь у провокативному образі на чоловічому показі бренду Dior

906 Читать новость на русском
Модель та акторка Кара Делевінь / Instagram / @caradelevingne

Знаменита британська акторка та колишня модель не залишає поза увагою світські фешн-заходи, даючи привід для обговорення в пресі своїми екстравагантними образами. Так, зірка постала у чоловічому костюмі на голе тіло, викликавши захват публіки своєю зухвалою появою.

27-річна Кара Делевінь приголомшила провокативним образом на Тижні чоловічої моди в Парижі, ставши однією з найбільш обговорюваних персон показу колекції осінь-зима 2020/2021 французького модного дому Dior. Хоч з модельним бізнесом знана красуня попрощалася близько п'яти років тому, проте її любов до модних трендів лишилася незмінною. 

Читайте також: Найуспішніші моделі 2019 року: десять красунь, які підкорили серця мільйонів

Для світського заходу Кара Делевінь обрала сірий чоловічий костюм з подовженим піджаком та масивні чорні черевики. Зірка вирішила замість традиційної білої сорочки поєднати вбрання з прозорим бра, яке вона охоче демонструвала перед камерами. Кіноакторка підкреслила струнку талію шкіряним ременем та засвітила підтягнуте тіло у екстравагантному наряді. 

Свій зухвалий образ знаменитість доповнила безліччю золотих прикрас. Ланцюжок зі смарагдовим камінням лише привернув увагу до її відкритого декольте, а ніжний браслет підкреслив витонченість її фігури. 

кара делевінь
Кара Делевінь на показі бренду Dior / Getty Images

Проте не менший захват публіки викликала яскрава зачіска, автором якої став талановитий перукар Джон Нолле. Він зібрав волосся акторки у низький хвіст з косим проділем, додавши помаранчеве пір'я, яке нагадало традиційні прикраси корінного населення Америки. 

кара делевінь
Кара Делевінь на показі бренду Dior / Getty Images

У Москві протестують через зміни Путіна до конституції: фото та відео
18 січня
3733
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кара Делевінь Модні бренди
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 січня 13:21 Жан-Поль Готьє покидає фешн-індустрію: які зірки красувались у його вбранні
Юлія Михайлова 1279
18 січня 13:02 Які актриси отримали Оскар за останні 10 років: список лауреаток
Марта Вересюк 468
17 січня 19:04 Голодна кутя, або Другий Святвечір: що приготувати напередодні Водохреща – рецепти пісних страв
Олена Булан 18937
17 січня 18:30 Які актори отримали Оскар за останні 10 років: список
Марта Вересюк 867
17 січня 16:06 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 79092
Новини
Більше новин
Залиште відгук