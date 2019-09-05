Кара Делевінь визнана найбільш високооплачуваною супермоделлю у Великобританії

Британська супермодель Кара Делевін, яка не приховує свою бісексуальність і стосунки зі своєю коханою Ешлі Бенсон, вкотре стала найбільш високооплачуваною супермоделлю у Великобританії.

Як повідомляє видання Daily Mail, Кара Делевінь, яка наразі представляє фільм "Карнівал Роу" (Carnival Row), де знялася з Орландо Блумом, заробила 21,5 мільйона фунтів протягом 2018 року.

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Друге місце зайняла супермодель Кейт Мосс, яка може похизуватися 9 мільйонами фунтів стерлінгів. Третє місце дісталося Хантінгтон-Уайтлі із заробітком у 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що Делевінь змогла збільшити свій прибутком завдяки новим контрактам у моделінгу, зйомкам у фільмах, участі у тижнях моди і доході власної компанії Cara & Co. Крім того, 27-річна Кара працює директором у компанії свого батька Harvey White Properties Ltd.

В інтерв'ю для подкасту RuPaul's Drag Race модель згадує, що у неї були привілеї у дитинстві: "Ми з батьками багато подорожували, та й рости в Лондоні було неймовірно круто".

Крім того, зірка заявила, що гроші – це не найголовніше у житті. Своїм прикладом Делевінь назвала батька.

У мого батька були небагаті батьки, можливо, саме тому він так амбітний і прагне піклуватися про свою сім'ю і всіх нас,

– зізналася вона.



Кара Делевінь / Getty Images