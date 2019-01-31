Кара Делевінь знялася в провокативному образі для обкладинки глянцю Numero

26-річна англійська акторка почала все більше займатися модельною кар'єрою, знімаючись в доволі гарячих фотосесіях. Так, для обкладинки березневого випуску журналу Numero Кара Делевінь знову одягнула провокативне вбрання.

Нещодавно мережу підірвали знімки 26-річної Кари Делевінь, на яких вона позує оголеною для рекламної зйомки Balmain, а вже після цього представники глянцю Numero опублікувала результат співпраці моделі з їхнім журналом на своїй сторінці в Instagram.

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Для фотосесії Кара приміряла провокативне вбрання від Dior, яке підкреслює її пишні груди і показує оголену спину. Представники зазначали, що журнал буде в продажі з 1 березня, ймовірно, саме тоді вони покажуть більше знімків розкішної Кари Делевінь.

Варто нагадати, нещодавно модель публікувала на своїй сторінці в Instagram фото з сексуальної зйомки з Олів'є Рустеном.