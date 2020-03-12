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Карантин – не вирок: Світлана Тарабарова влаштовує онлайн-концерти

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Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Відома українська співачка Світлана Тарабарова не залишилася осторонь новин щодо оголошення карантину. Зірка запропонувала прихильникам організовувати онлайн-концерти.

Вчора, 11 березня, Кабінет міністрів України оголосив про введення запобіжних заходів задля уникнення епідемії коронавірусу. Від сьогодні до 3 квітня триватиме всеукраїнський карантин. Зірки шоу-бізнесу також висловили свої думки з цього приводу. Зокрема, Світлана Тарабарова запропонувала прихильникам проводити онлайн-квартирники в інстаграмі.

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Артистка розмістила на своїй сторінці в мережі публікацію, в якій розповіла, що бачитиметься з шанувальниками щочетверга о 20:00 годині в прямому ефірі. Знаменитість зазначила, що поспілкується з фанами, заспіває та дасть відповіді на найцікавіші питання. 

Чекаю кожного тут, в прямому ефірі. Влаштовуємо онлайн-квартирник! Буду рада бачити кожного! Сподіваюся, що це ненадовго і скоро ми зустрінемося на концертах у кожному куточку України!
– написала Світлана.

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу в Україні з 12 березня по 3 квітня ввели запобіжні заходи. Обмежили масові заходи і скасували навчання в школах, садочках, вишах. Також не проводитимуть заходи на понад 200 осіб. Заборона не діє на зібрання дежавної необхідності.  Українцям радять відмовитися від поїздок закордон, допоки у світі триває спалах коронавірусу.


Країни, які не рекомендують відвідувати найближчим часом / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Світлана Тарабарова Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні LifeStyle
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