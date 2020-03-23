Карантин – привід одягнути найкраще: приклад дизайнера Марка Джейкобса

Нині більшість громадян по всьому світу опинилися у вимушеній самоізоляції. Не стали винятком й імениті зірки. Американський модельєр Марк Джейкобс показав, що карантин – не привід забувати про модні тренди.

Дизайнер давно підкорив смаки та серця голлівудських знаменитостей своїми неординарними рішеннями. З креативом він вирішив поставитися й до самоізоляції, яку проводить разом з псом.

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Зважаючи на те, що більшість людей по всьому світу вимушені залишатися вдома та працювати дистанційно, модельєр порадив не відмовлятися від трендів навіть в умовах карантину. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував допис, у якому показав свій стильний look.

Для кадру він зробив ставку на весняний колір. На ньому блакитна сорочка, темний светр та чорні приталені штани, а завершив образ шкіряний жакет смарагдового кольору з золотими застібками. Не менш яскравими стали й інші елементи аутфіту – срібні босоніжки на високих підборах, сонцезахисні окуляри, масивний браслет з камінням та намисто з перлів.

Кілька днів тому Марк Джейкобс показав світлину з насиченим макіяжем, позуючи у власному будинку. Засновник та головний дизайнер модного дому Marc Jacobs закликав одягати найкраще своє вбрання навіть тоді, коли немає жодної потреби виходити з будинку.