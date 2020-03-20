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Карантин триває: Роббі Вільямс влаштував онлайн-концерт

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Роббі Вільямс дав онлайн-концерт / Instagram / @robbiewilliams

Відомий британський співак Роббі Вільямс долучився до числа артистів, які підтримують прихильників за допомогою онлайн-концертів . В такий складний час виконавець дотримується карантину та закликає до цього усіх.

У спалах пандемії коронавірусу у світі кожен намагається хоч якось покращити ситуацію у своєму суспільстві. Незважаючи на те, що довелося скасувати усі заплановані концерти та фестивалі, музиканти з різних куточків світу влаштовують онлайн-виступи для того, щоб трішки наповнити світ нотками позитиву. До артистів долучився також британський виконавець Роббі Вільямс.

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46-річний співак вийшов в прямий ефір в інстаграмі, який тривав цілу годину. Підписники могли насолодитися улюбленими піснями та послухати корисні поради від кумира. Такий перформанс Роббі назвав "коронакараоке".

Онлайн-концерт Роббі Вільямса: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні. Загалом у світі майже 245 000 підтверджених випадків коронавірусу. Понад 10 000 смертей і більше 86 000 людей одужали. В Ухані, звідки почалося зараження, за добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування.


Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Музика Новини LifeStyle Роббі Вільямс
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