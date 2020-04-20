"Карантинне вино" від Міли Куніс і Ештона Катчера: неординарна допомога в боротьбі з COVID-19

Голлівудське подружжя готове пожертвувати кошти на боротьбу з пандемією коронавірусу, проте вигадало оригінальний спосіб для благодійності. Міла Куніс і Ештон Катчер випустили "Карантинне вино", кошти від продажу якого перерахують благодійним організаціям.

Голлівудські зірки одне за одним роблять віддають колосальні суми для протидії коронавірусу. Проте американським акторам Мілі Куніс і Ештону Катчеру такий великодушний вчинок здався надто банальним. Як повідомляє AllNewsInc, пара вирішила вбити одразу двох зайців – додати родзинку в карантинні вечори та допомогти благодійним організаціям.

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Зірки записали відео, у якому продемонстрували та скуштували "Карантинне вино", яке вони пропонують придбати всім небайдужим до боротьби з COVID-19. Алкогольний напій виробляють з винограду в штаті Орегон. Вартість однієї пляшки становить 25 доларів – понад 600 гривень, а всі виручені кошти Міла Куніс і Ештон Катчер спрямують у фонди благодійних організацій GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund і America's Food Fund. Всі вони забезпечують населення засобами захисту та надають підтримку родинам, які залишилися без доходу.

Міла Куніс і Ештон Катчер зазначили, що ідея випустити власне вино спала їм на думку після того, як вони усвідомили, що саме цей напій є невід'ємною частиною їхніх віртуальних посиденьок з друзями.

Вечорами нам подобається влаштовувати віртуальні зустрічі з друзями, і незамінними складовими таких вечорів є їжа і вино. Ми вирішили об'єднати це з можливістю допомогти безлічі благодійних організацій – ця геніальна ідея прийшла в голову Мілі,

– розповів Ештон Катчер.

Знаменитості показали й оригінальний дизайн пляшки вина. На ній лаконічна біла етикетка з написом "п'ю за..." вгорі та "карантин" внизу. Подружжя пропонує покупцям самостійно визначитися, з якої нагоди вони п'ють в ізоляції.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі перевищила 2,4 мільйона, померли понад 165 тисяч осіб, одужали понад 600 тисяч пацієнтів. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (764 265), Іспанія (198 674), Італія (178 972), Франція (152 894) та Німеччина (145 743).