"Караоке на майдані" закрили після 20 років існування: Ігор Кондратюк розповів причини

Улюблене ранкове розважальне шоу українців "Караоке на майдані" прийшло до свого завершення. В неділю, 16 грудня, команда програми відзняла останній ефір, який стане завершальним в його історії.

Про те, що у грудні 2018 року буде знято фінальний випуск програми "Караоке на майдані", повідомляється на сайті видання Факти. Незмінний ведучий розважального шоу розповів, чому прийшла думка закрити проект після 20 років успішного існування.

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"Караоке на майдані" для мене, як і для багатьох, стало віддушиною в житті. Я виходжу перед своїми глядачами і сам співаю з ними, ні про що не думаючи. Програма вже застаріла, вона придумана ще в минулому столітті. Проте кожного разу, приїжджаючи з нею в нове місто, я збираю на майданчику понад п'ять тисяч осіб,

– сказав автор проекту Ігор Кондратюк.

Також він натякнув, що хоче запустити схожу програму, але на іншому, кращому рівні, щоб вона протрималась на екранах так само довго, як "Караоке".

До слова, у 2014 році проект, який дав кар’єрний поштовх Тіні Кароль, Віталію Козловському, Максу Барських, Маші Собко, Тарасу Тополі та Alyosha, внесли до "Книги рекордів України" як "Найтриваліший розважальний проект України".

Співачка Alyosha разом із чоловіком Тарасом Тополею прийшли віддати належне своєму, так званому, альма-матер, і заспівали на зйомках фінального ефіру програми "Караоке на майдані".