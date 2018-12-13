Карина Жосан зачарувала своїм дефіле та ввійшла в 20-тку фіналісток "Міс Всесвіт": відео

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Карина Жосан "Міс Україна Всесвіт 2018"
Карина Жосан "Міс Україна Всесвіт 2018" / Instagram/ @karinazhosanoficial

Переможниця міжнародного конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" активно готується до фіналу, що пройде у Таїланді. Дефіле з відбіркового етапу "Міс Всесвіт" 23-річної одеситки Карини Жосан з’явилось на офіційній сторінці конкурсу.

Карина Жосан вже понад два тижні перебуває у Таїланді та активно готується до фіналу міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт 2018", що пройде 17 грудня у місті Бангкок.

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Відео, на якому українка впевнено дефілює у купальнику та вечірній сукні, з’явилось на офіційній сторінці національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Карина Жосан пройшлась по подіуму в сірій сукні-рибці, декорованій пір’ям і красивою вишивкою. 23-річна дівчина поводилася впевнено та невимушено, а така поведінка не могла не зачарувати глядачів та журі.

 

 

 

Шанувальники Карини засипали її компліментами: "Ти дуже ефектна", "Тримаєшся, як королева", "Розкішна" та іншими словами захвату.

Приблизно через добу представники конкурсі "Міс Україна Всесвіт" повідомили, що Карина справила хороше враження не лише на своїх українських прихильників, але й на журі. Вона ввійшла в двадцятку фіналісток і готується до завершального етапу.

 

Після цього Карина опублікувала знімок з букетом троянд, відзначивши геолокацію "Таїланд". Під фото вона написала, що пройшла розмову з журі і почувається дуже щасливою.

Вранці в мене була приватна бесіда з суддями конкурсу. Нарешті я мала можливість відкрити себе суддям і показати їм справжню красу "Міс України Всесвіт 2018" Карини Жосан. Я молюся за те, щоб мої старання були оцінені і моя країна пишалася результатом 17 грудня. Наприкінці дня я отримала букет квітів і солодкі подарунки. Відмінне завершення дня,
– прокоментувала свій прохід у фінал Карина Жосан.

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Мода Стиль і мода Конкурс краси Таїланд
Джерело: 24 канал
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