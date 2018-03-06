Улюблені моделі Карла Лагерфельда, які дарували йому натхнення

Світ модної індустрії досі не може отямитись від втрати видатного дизайнера Карла Лагерфельда. Креативний директор Chanel помер 19 лютого в Парижі. За час своєї роботи модельєр мав своїх фаворитів серед моделей, які брали участь в показах та рекламних кампаніях бренду.

В одному з інтерв'ю для британського Vogue Лагерфельд зізнавався, що у всіх дівчат, які входять у закритий клуб "обраних", є своє прізвисько.

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"Зараз моя улюблена модель – датчанка на ім'я Луна", – розповів він. Тоді йшлось про Луну Бійль, яка закривала показ осінньої колекції Chanel.

Допис, поширений Luna Bijl (@mxlunaa) 6 Бер 2018 р. о 11:30 PST

"Є дівчата, яких я називаю котиками. Луна і Лілі-Роуз Депп – це мої котики", – додавав Лагерфельд.



Лілі-Роуз Депп та Карл Лагерфельд

Крім того, у список фаворитів Карла увійшли також Кара Делевінь і Адво Абоа.



Адво Абоа на показі Chanel



Кара Делевінь на показі Chanel

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Окрім цього, в число улюблениць входило ще декілька зірок модної індустрії – Інес де ля Фрессанж, Клаудія Шиффер, Каролін де Мегре, Кайя Гербер, а також актриси Кіра Найтлі, Тільда Суїнтон, Крістен Стюарт і співачка Ванесса Параді.



Кеті Перрі, Карл Лагерфельд, Кара Делевінь і Клаудія Шиффер / The Cheat Sheet

Що сталось з Карлом Лагерфельдом?Під час останнього показу Chanel 22 січня в світі моди запідозрили про недугу дизайнера, адже вперше з 1989 року його не було на модній події. В цей день його заміняла помічниця Віржині Віар, яку вчора, після новин про смерть Карла Лагерфельда, призначили новим креативним директором модного будинку. Ввечері 19 лютого стало відомо, що німецько-французький дизайнер помер від раку підшлункової залози. У нього не залишилось прямих спадкоємців окрім кішки Шупетт і похресника Хадсона Кронінга, яким він, ймовірно, залишив весь спадок.