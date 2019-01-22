Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel

Найочікуваніший показ легендарного бренду Chanel весна-літо 2019 пройшов 22 січня традиційно у паризькому Grand Palais, недалеко від Єлисейських Полів.

На показі Chanel весна-літо 2019 продемонстрували яскраві вбрання, які нагадують вбрання королівських представників, які вдягали століття тому.

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Однак зроблено все у сучасних варіаціях: сукні з низькими корсетами і широкими спідницями, рюші, складки, волани, квітковий декор, повітряні рукава, багато пір'я тощо.

Дивіться відео з показу Chanel весна-літо 2019:

Екстравагантні образи завершили підняте волосся і насичений макіяж з акцентами на очах та губах. Також моделі продефілювали у традиційних для бренду твідових костюмах.

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Що цікаво, вперше за час роботи у Chanel з 1983 року Карл Лагерфельд не вийшов до глядачів після показу. Його замінила його "права рука" Віржині Віар, яка в модному Домі обіймає посаду студійного директора. Останні три покази модельєр виходив на подіум разом з нею.

Наразі немає жодних офіційних коментарів, чому Лагерфельд не вийшов після показу, але у модному світі вже розпочалися обговорення, що це може означати для бренду.



Віржині Віар / Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



​Chanel весна-літо 2019 / Getty Images