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Карла Бруні підкорила мережу привітанням у річницю весілля з Ніколя Саркозі: архівні світлини

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Карла Бруні та Ніколя Саркозі / Instagram / @carlabruniofficial

У неділю, 2 лютого, подружжя президента Франції Ніколя Саркозі мало чималий привід для свята. Карла Бруні та Ніколя Саркозі відзначили 12 років щасливого шлюбу. З нагоди річниці перша леді поділилася кількома архівними кадрами з чоловіком, які не можуть залишити байдужими.

Знамените подружжя досить рідко афішує своє особисте життя. Спільні світлини пари – справжня рідкість, яка завжди викликає чималий резонанс серед шанувальників Карли Бруні. Проте цього разу французька співачка мала чималий привід для того, аби замилувати мережу. 2 лютого пара відзначила 12 річницю свого міцного шлюбу. 

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Дружина, яка у віці 52 років сміливо хизується спокусливою фігурою та розкішною формою, публічно звернулася до коханого. Хоч привітання видалося досить лаконічним, проте слова, сказані Карлою, вкотре переконують, що їхній сімейній гармонії можуть позаздрити чи не найбільш злагоджені зіркові союзи. 

12 років з дня весілля, моя любов... Спасибі за все це щастя,
– написала перша леді Франції.

карла бруні
Карла Бруні та Ніколя Саркозі / Instagram / @carlabruniofficial

карла бруні
Карла Бруні та Ніколя Саркозі / Instagram / @carlabruniofficial

карла бруні
Карла Бруні та Ніколя Саркозі / Instagram / @carlabruniofficial


Карла Бруні та Ніколя Саркозі / Instagram / @carlabruniofficial

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Нагадаємо, майбутнє подружжя познайомили спільні друзі на світській вечері. А згодом, через три місяці, 2 лютого 2008 року, Карла і Ніколя зіграли своє таємне весілля. Тоді в Єлисейський палац запросили лише 20 людей без ЗМІ. Для Саркозі цей шлюб став третім, для Бруні – другим. Також подружжя виховує спільну дочку Джулію, якій виповнилося вже 8 років. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Карла Бруні Ніколя Саркозі Зіркові романи
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