Карла Бруні знялася у романтичній зйомці для журналу Elle: фото

Колишня супермодель, співачка і дружина екс-президента Франції Ніколя Саркозі Карла Бруні знялася для обкладинки італійського глянцевого журналу Elle.

В інтерв'ю Elle Карла розповіла про ставлення до моди і зізналася, що вважає простоту елегантною.

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"Я не знаю, чи є у мене стиль, але я люблю простоту, люблю жити без каблуків, без макіяжу, відчуваючи себе комфортно. Я завжди вважала простоту елегантною", – наголосила Бруні.



Карла Бруні / Elle Italia

Вона додала, що кожного дня займається спортом, а також полюбляє випивати вино. Що цікаво, співачка розповіла, що насправді є ревнивою до свого чоловіка Ніколя Саркозі, навіть якщо він не дає причини для цього. На її думку, ревнощі є ознакою бажання і любові.



Карла Бруні / Elle Italia



Карла Бруні / Elle Italia



​Карла Бруні / Elle Italia



​Карла Бруні / Elle Italia