Карлі Клосс і родич Трампа Джошуа Кушнер влаштували друге весілля: романтичні фото

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Карлі Клосс і Джошуа Кушнер зіграли друге весілля
Карлі Клосс і Джошуа Кушнер зіграли друге весілля / Instagram / @karliekloss

Знаменита модель зі США Карлі Клосс більше півроку тому узаконила свої стосунки з Джаредом Кушнером – братом чоловіка Іванки Трамп (доньки Дональда Трампа). Тепер же закохана пара вирішила відзначити спільне життя разом у Вайомінгу.

Офіційна церемонія одруження відбулась у Нью-Йорку 18 жовтня 2018 року. Тоді ж були запрошені 80 гостей – лише найближчі родичі та друзі. Модель обіцяла, що після "надто формальної" вечірки вона планує зробити ще одну, але вже навесні 2019-го.

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Але можна побачити, що свято відбулось 22-23 червня і тепер 26-річна Карлі і 34-річний Джошуа запросили на своє святом в неформальній обстановці найкращих зіркових гостей – журналістів Дерек Бласберга і Дар'ю Жукову, підприємця Скотера Брауна, стиліста Джеймі Мізраха, акторів Орландо Блума і Кетті Перрі, Мілу Куніс та Ештона Катчера.


Карлі Клосс і Джошуа Кушнер зіграли друге весілля / Фото із соцмережі Instagram

На друге весілля Карлі Клосс одягнула білосніжну максі-сукню зі спущеними плечима в стилі бохо, а зачіску та макіяж дівчина вирішила зробити природніми. Натомість її чоловік одягнув костюм та сіру сорочку, які також не виділялись класом "люкс". Саме ж весілля було доволі камерним, а завершилось воно вражаючим салютом поміж високих скель Вайомінга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“That was amazing!!!... more!” Great weekend with great friends celebrating 2 great humans! ️

Допис, поширений Scooter Braun (@scooterbraun)

 

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Згодом пара переодягнулась у зручне вбрання і зробила декілька чарівник кадрів з друзями біля ранчо, де відбулось святкування.

Відпочинок після весілля Карлі та Джошуа / Фото із соцмережі Instagram

Що відомо про стосунки Карлі Клосс та Джошуа Кушнера?Закохана пара почала свої відносини близько 7 років тому, – у 2012 році. У 2018 році в інтерв'ю виданню The New York Times Карлі Клосс відмовлялася коментувати свої стосунки з бізнесменом, але чутки про планування їхнього весілля з'явились ще навесні 2017-го. Для двох сторін пари цей шлюб став першим і що цікаво, сам Джошуа Кушнер є рідним братом Джареда Кушнера – чоловіка Іванки Трамп. Згодом модель заявила про їхні заручини. Також заради одруження з Джошуа Карлі Клосс змінила віросповідання й прийняла юдаїзм.

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Мода Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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