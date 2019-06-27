Карлі Клосс прокоментувала чутки про свою вагітність

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Карлі Клосс
Карлі Клосс / www.gettyimages.com

Знаменита модель зі США Карлі Клосс, яка 18 жовтня 2018 року узаконила свої стосунки з Джаредом Кушнером – братом чоловіка Іванки Трамп (доньки Дональда Трампа), влаштувала друге весілля. Згодом закохані опублікували спільні знімки на своїх сторінках в Instagram.

Однією зі світлин став момент, де Карлі Клосс танцює з Джошуа Кушнером. На зворушливому знімку подружжя ніжно дивиться одне на одного.

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Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 

Натомість користувачі у коментарях звернули увагу на округлий живіт моделі та поцікавилися, чи не вагітна вона. Новоспечена дружина вирішила з гумором відповісти на питання шанувальників.

"Не вагітна. Всього лише любов до картоплі фрі", – відповіла зірка.


Коментарі до публікації Карлі Клосс / Скріншот

Що відомо про стосунки Карлі Клосс та Джошуа Кушнера?Закохана пара почала свої відносини близько 7 років тому, – у 2012 році. У 2018 році в інтерв'ю виданню The New York Times Карлі Клосс відмовлялася коментувати свої стосунки з бізнесменом, але чутки про планування їхнього весілля з'явились ще навесні 2017-го. Для двох сторін пари цей шлюб став першим і що цікаво, сам Джошуа Кушнер є рідним братом Джареда Кушнера – чоловіка Іванки Трамп. Згодом модель заявила про їхні заручини. Також заради одруження з Джошуа Карлі Клосс змінила віросповідання й прийняла юдаїзм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Зіркові весілля
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