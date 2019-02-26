Кароліні Курковій – 35: найкращі обкладинки супермоделі

Чеська супермодель, колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Кароліна Куркова у четвер, 28 лютого, святкує день народження. Звабливій білявці виповнилося 35 років.

На честь свого дня народження Куркова вирішила пригадати свої найкращі обкладинки за часи модельної кар'єри. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Кароліна приголомшила модну індустрію своїм успіхом. У свої 24 роки її назвали "Найсексуальнішою дівчиною світу". Що цікаво, у рейтингу модель змагалася з такими голлівудськими дівами, як Анджеліна Джолі і Скарлетт Йоханссон. Також Кароліна представляла такі бренди, як: Celine, Chanel, Christian Dior, Hugo Boss, Louis Vuitton, Mango, Versace та багато інших.

За всю свою модельну кар'єру Куркова з'являлася на обкладинках французького, італійського, німецького, російського, англійського, грецького і корейського глянцевого журналу Vogue. Крім того, вона знімалася для Elle, Vanity Fair, The Face тощо.

Топ-10 обкладинок з Кароліною Курковою