Наші татусі люблять нас так сильно, як і матусі. Щороку ми святкуємо в травні День матері, тож тепер треба віддати належне татусям. Привітати батька можна щирими словами подякувавши за виховання, ніжним словом, смс-повідомленням чи красивою листівкою.

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Для батьків найважливішими є не подарунки, а наша любов та увага. Надішліть своєму батькові красиву картинку зі святом, аби він знав, що ви його дуже любите.