В останній день весни, 31 травня, день білявок святкують всі жінки зі світлим кольором волосся, тож пропонуємо вам привітати їх зі Всесвітнім днем білявок святковими картинками.

За однією з версій, це свято створили у США у 2001 році після виходу фільму "Білявка в законі". Втім існує ще одна версія започаткування цього свята. У ній йдеться про те, що засновницями цього дня стали жінки-білявки в США, які працювали юристами. Їх не влаштовувало, що чоловіки-адвокати перешкоджали їхньому кар’єрному росту та не сприймали колег серйозно. Жінки започаткували це свято через образливі жарти в їхню сторону.

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Вчені вважають, що натуральний білявий колір волосся – справжня рідкість. За їхніми підрахунками білявки до 2202 року остаточно зникнуть з лиця Землі, адже лише за останні 50 років число блондинів та білявок скоротилося з 49% до 14% від загального числа жителів планети. Тому бережіть та шануйте білявок та не забудьте привітати їх з цим чудовим святом.

Картинки зі Всесвітнім днем білявок



День білявок 2020



Картинки з Днем білявок



Красиві картинки з Днем білявок



День білявок 2020



Картинки-привітання з Днем білявок



Привітання з Днем білявок



Милі картинки з Днем білявок



День білявок 2020



Картинки з Днем білявок