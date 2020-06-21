День медика 2020: картинки-привітання зі святом
Щороку в третю неділю червня відзначається день медичного працівника. У 2020 році свято припадає на 21 червня. В цей день вітають усіх медиків з їхнім професійним святом.
День медика в Україні встановили у 1994 році. День медичного працівника – це професійне свято всіх працівників галузі охорони здоров’я України. В цей день лікарі, медсестри, санітари приймають вітання від пацієнтів, родичів та знайомих.
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Професія лікаря вважається священною, адже вони рятують життя людей. Медики різних професій поспішають на допомогу хворим людям, стають на боротьбу з різними хворобами і патологіями, щоб людина одужала та мала змогу жити здоровим та повноцінним життям. Не забудьте привітати своїх лікарів чи друзів з їхнім професійним святом яскравими картинками.
Картинки з Днем медика
Картинки з Днем медика
День медика 2020
Картинки-привітання з Днем медичного працівника
Картинки зі святом
День медичного працівника 2020
Красиві картинки зі святом
День медика 2020
Картинки з Днем медика
21 червня – День медика
Красиві картинки з Днем медика
День медика 2020
День медичного працівника