Щороку в третю неділю червня відзначається день медичного працівника. У 2020 році свято припадає на 21 червня. В цей день вітають усіх медиків з їхнім професійним святом.

День медика в Україні встановили у 1994 році. День медичного працівника – це професійне свято всіх працівників галузі охорони здоров’я України. В цей день лікарі, медсестри, санітари приймають вітання від пацієнтів, родичів та знайомих.

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Професія лікаря вважається священною, адже вони рятують життя людей. Медики різних професій поспішають на допомогу хворим людям, стають на боротьбу з різними хворобами і патологіями, щоб людина одужала та мала змогу жити здоровим та повноцінним життям. Не забудьте привітати своїх лікарів чи друзів з їхнім професійним святом яскравими картинками.

Картинки з Днем медика



Картинки з Днем медика



День медика 2020



Картинки-привітання з Днем медичного працівника



Картинки зі святом



День медичного працівника 2020



Красиві картинки зі святом





День медика 2020



Картинки з Днем медика



21 червня – День медика



Красиві картинки з Днем медика



День медика 2020