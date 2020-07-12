12 липня християни відзначають церковне свято Петра і Павла. Саме цей день завершує цикл великих церковних свят, які припадають на період літнього сонцестояння.

Апостоли Петро і Павло найвірніші сподвижники Христа. Вони вважаються покровителями рибалок, пастухів та підприємців. Свято Петра і Павла має фіксовану дату та відзначається християнами щороку 12 липня. У народі це свято є символом розпалу літа і, водночас, першою підготовкою до настання осені.

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Раніше, напередодні свята, люди масово прибирали свої оселі: білили будинки, вивішували вишиті рушники та очищували дім від непотребу. Дівчата плели вінки з польових квітів, вплітали туди червоні маки та влаштовували масові гуляння. За традицією, вранці вся сім’я йшла до церкви на богослужіння.

Християни неабияк вшановують пам’ять святих: будують на їхню честь храми, пишуть їхні ікони, моляться до них за свої родини. Святому Петру моляться моряки, а Павлу – підприємці. Також на згадку про апостола Петра, який був рибалкою, заведено подавати на стіл страви з риби.

Картинки зі святом Петра і Павла



День Петра і Павла 12 липня



Картинки на Петра і Павла 2020



Привітальні листівки з днем Петра і Павла



День святих апостолів Петра і Павла



День Петра і Павла: картинки



Картинки з днем Петра і Павла



Листівки в день Петра і Павла



Картинки з днем Петра і Павла



День Петра і Павла: картинки



День святих апостолів Петра і Павла