День вишиванки: красиві картинки-привітання

День вишиванки – міжнародне свято, яке покликане зберегти народні традиції носіння вишитого українського одягу. Святкують День вишиванки кожного року в третій четвер травня. Вишиванка завжди була та залишається українською святинею. Це символ щасливої долі, духовного багатства та зв'язку поколінь.

Вишиванка – неповторний витвір мистецтва нашого народу, це символом ідентифікації українців. Національний одяг повсякчас одягають на святкові події, а також на великі релігійні свята. Втім і для інших національностей вишиванка є неабияким красивим одягом та ошатним вбранням.

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У 2014 році свято вийшло за межі нашої країни та стало Всесвітнім Днем вишиванки. Відзначають його не лише в Україні, але й у понад 50 країнах світу.

Основна мета свята – зберегти національні цінності, адже вишиванка – це своєрідний оберіг та код нації. В Україні кожен регіон має свої зображення символів вишитого вбрання, тож коли люди одягають вишиванки, посилюється відчуття єднання та сили. У четвер, 21 травня, не забудьте привітати рідних та близьких з Днем вишиванки святковими картинками.

Картинки з Днем вишиванки



Картинки з Днем вишиванки



День вишиванки 2020



Картинки з Днем вишиванки 2020



Привітання з Днем вишиванки 2020



Картинки-привітання з Днем вишиванки



День вишиванки



День вишиванки 2020



Всесвітній День вишиванки



21 травня – День вишиванки