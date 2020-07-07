Свято Івана Купала присвячене літньому сонцестоянню. Раніше цей день святкували на честь Сонця, тож і святкування відбувалося, коли сонце приходило до зеніту (найвищої небесної точки), дні найдовші, а ночі найкоротші, повідомляє 24 канал.

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Зазвичай, день Івана Купала присвячують магічним ритуалам, веселощам і танцям біля багаття. Також цього дня збирали трави – вважалося, що саме на Купала вони мають цілющі властивості. Хоча й церква забороняла це язичницьке свято, все ж таки воно досі збереглося. Надішліть цього дня картинку зі святом своїм рідним та близьким.