11:21, -

1 червня – найулюбленіший день не лише дітлахів, але й дорослих, адже від сьогодні розпочинається літо. Цей чудовий літній період кожен з нас проводить незабутньо: хтось їде за пригодами в гори, хтось нарешті має час насолодитися морем, а хтось вирушає на дачу за полуницею.