Вознесіння Христове: найкращі картинки зі святом

У четвер, 28 травня на сороковий день після Воскресіння Господнього, віряни відзначають Вознесіння Христове. Привітайте з цим святом своїх рідних та близьких.

Вважається, що у Вознесіння Христове, Господь особливо чує прохання вірян, тож варто молитись особливо ревно, просячи про життєво необхідне, але не багатства, повідомляє 24 канал.

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У свято Вознесіння Господнього згадується завершення земного шляху Ісуса Христа та його вознесіння на небо. Свято було встановлено на честь цієї події та в пам’ять про пришестя Спасителя на землю.

Українці вірять, що після Вознесіння настає по-справжньому літня погода. Не забувають в народі також про прикмети щодо погоди: якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів. А як піде дощ на Вознесіння – то буде шість тижнів йти.

Картинки з Вознесінням Христовим



Вознесіння 2020



Вознесіння Христове 2020



Картинки з Вознесінням



Вознесіння Христове



Картинки зі святом Воскресіння



Картинки з Вознесінням



Картинки з Вознесінням