Вознесіння Христове: найкращі картинки зі святом
У четвер, 28 травня на сороковий день після Воскресіння Господнього, віряни відзначають Вознесіння Христове. Привітайте з цим святом своїх рідних та близьких.
Вважається, що у Вознесіння Христове, Господь особливо чує прохання вірян, тож варто молитись особливо ревно, просячи про життєво необхідне, але не багатства, повідомляє 24 канал.
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У свято Вознесіння Господнього згадується завершення земного шляху Ісуса Христа та його вознесіння на небо. Свято було встановлено на честь цієї події та в пам’ять про пришестя Спасителя на землю.
Українці вірять, що після Вознесіння настає по-справжньому літня погода. Не забувають в народі також про прикмети щодо погоди: якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів. А як піде дощ на Вознесіння – то буде шість тижнів йти.
Картинки з Вознесінням Христовим
Вознесіння 2020
Вознесіння Христове 2020
Картинки з Вознесінням
Вознесіння Христове
Картинки зі святом Воскресіння
Картинки з Вознесінням
Картинки з Вознесінням