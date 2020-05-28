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Вознесіння Христове: найкращі картинки зі святом

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Картинки з Вознесінням Христовим 2020 – привітання зі святом
Картинки з днем Вознесіння Христового / Фото з відкритих джерел

У четвер, 28 травня на сороковий день після Воскресіння Господнього, віряни відзначають Вознесіння Христове. Привітайте з цим святом своїх рідних та близьких.

Вважається, що у Вознесіння Христове, Господь особливо чує прохання вірян, тож варто молитись особливо ревно, просячи про життєво необхідне, але не багатства, повідомляє 24 канал

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У свято Вознесіння Господнього згадується завершення земного шляху Ісуса Христа та його вознесіння на небо. Свято було встановлено на честь цієї події та в пам’ять про пришестя Спасителя на землю. 

Українці вірять, що після Вознесіння настає по-справжньому літня погода. Не забувають в народі також про прикмети щодо погоди: якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів. А як піде дощ на Вознесіння – то буде шість тижнів йти.

Картинки з Вознесінням Христовим

Вознесіння Христове
Вознесіння 2020

Вознесіння Христове
Вознесіння Христове 2020

Вознесіння Христове
Картинки з Вознесінням 

Вознесіння Христове
Вознесіння Христове 

Вознесіння Христове
Картинки зі святом Воскресіння 

Вознесіння Христове
Картинки з Вознесінням

Вознесіння Христове
Картинки з Вознесінням

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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