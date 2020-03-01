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Прощена неділя 2020: картинки зі святом

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Картинки з Прщеною неділею / LifeStyle 24

У перший день весни, 1 березня, християни відзначають Прощену неділю. Цього дня прийнято просити одне в одного пробачення за невлучно сказані слова чи скоєні вчинки. Прощена неділя готує вірян до Великого посту.

На початку християнства перші монахи Великий піст проводили в пустелі. 40 днів вони були повністю ізольовані від світу. Коли ж піст завершувався, додому живими поверталися не всі: дехто помирав, дехто потрапляв у лапи хижаків. 

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Тому йдучи в невідомість на такий довготривалий час, монахи почали просити одне в одного вибачення. Це вважалося першим кроком до приготування своєї душі до Воскресіння Христового. 

З того часу, християни завжди намагаються перед початком посту, попросити в усіх вибачення, і з чистою душею та помислами розпочати Великий піст.

Картинки з Прощеною неділею

прощена неділя 2020
Прощена неділя 2020

прощена неділя 2020
Картинки з прощеною неділею

прощена неділя 2020
Прощена неділя 1 березня 

прощена неділя 2020
Прощена неділя 2020

прощена неділя 2020
Картинки з прощеною неділею 

прощена неділя 2020
Прощена неділя 2020

прощена неділя 2020
Картинки-привітання з Прощеною неділею

прощена неділя 2020
Картинки-привітання з Прощеною неділею

прощена неділя 2020
Прощена неділя 2020

прощена неділя 2020
Картинки з Прощеною неділею

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Релігія LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції
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