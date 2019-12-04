Введення у храм Пресвятої Богородиці: картинки зі святом
Християни східного обряду 4 грудня відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це свято має також іншу назву – Третя Пречиста. Цього дня варто молитися за Боже благословення для дітей.
Головне завдання Богородичних свят – це показати нам велич, гідність і святість Пречистої Діви Марії, Її роль у відкупленні людського роду та заохотити нас до її вшанування і наслідування. Свято Введення у храм висвітлює нам дитинство Пресвятої Богоматері.
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Картинки зі святом Введення у храм пресвятої Богородиці
Введення у храм Пресвятої Богородиці – картинки
Картинки-привітання зі святом
Введення у храм Пресвятої Богородиці
Картинки з християнським святом
Введення у храм Пресвятої Богородиці
4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці
Картинки зі святом
Введення у храм Пресвятої Богородиці