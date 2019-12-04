Введення у храм Пресвятої Богородиці: картинки зі святом

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Введення у храм Пресвятої Богородиці / ukranews.com

Християни східного обряду 4 грудня відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це свято має також іншу назву – Третя Пречиста. Цього дня варто молитися за Боже благословення для дітей.

Головне завдання Богородичних свят – це показати нам велич, гідність і святість Пречистої Діви Марії, Її роль у відкупленні людського роду та заохотити нас до її вшанування і наслідування. Свято Введення у храм висвітлює нам дитинство Пресвятої Богоматері.

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Картинки зі святом Введення у храм пресвятої Богородиці


Введення у храм Пресвятої Богородиці – картинки


Картинки-привітання зі святом


Введення у храм Пресвятої Богородиці


Картинки з християнським святом


Введення у храм Пресвятої Богородиці


4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці


Картинки зі святом 


Введення у храм Пресвятої Богородиці

Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети свята
сьогодні
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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Релігія
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