Християни східного обряду 4 грудня відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це свято має також іншу назву – Третя Пречиста. Цього дня варто молитися за Боже благословення для дітей.

Головне завдання Богородичних свят – це показати нам велич, гідність і святість Пречистої Діви Марії, Її роль у відкупленні людського роду та заохотити нас до її вшанування і наслідування. Свято Введення у храм висвітлює нам дитинство Пресвятої Богоматері. Читайте також: Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні Картинки зі святом Введення у храм пресвятої Богородиці

Введення у храм Пресвятої Богородиці – картинки

Картинки-привітання зі святом

Введення у храм Пресвятої Богородиці

Картинки з християнським святом

Введення у храм Пресвятої Богородиці

4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці

Картинки зі святом

Введення у храм Пресвятої Богородиці