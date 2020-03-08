24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

8 березня – Міжнародний жіночий день: святкові картинки-привітання

- Читать новость на русском
Картинки-привітання з 8 березня / Unsplash

8 березня жіноча половина людства святкує тепле, весняне і ніжне свято – Міжнародний жіночий день. У цей день приймають вітання усі жінки та дівчата. Редакція LifeStyle 24 зібрала святкові картинки-привітання, якими ви можете привітати своїх близьких та подарувати їм позитивний настрій.

Цього дня чоловіки вітають своїх улюблених жінок, дівчат, донечок та матусь зі святом весни. Щоб день вийшов вдалим – надсилайте своїм рідним картинки-привітання зі святом 8 березня.

Читайте також: З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах

Картинки-привітання з 8 березня 


Картинки з 8 березня 


Картинки з 8 березня 2020

Картинки-привітання з 8 березня 


Милі картинки з 8 березня 


Красиві листівки з 8 березня 


Привітання з 8 березня у картинках 


Привітальні листівки з 8 березня 


Красиві картинки з 8 березня 


Картинки з 8 березня для мами


Картинки з 8 березня для колег 

Співзасновник "Скрябіна" Ростислав Домішевський потрапив до реанімації
сьогодні
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle 8 березня Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
7 березня 13:14 Свято Холі: як найбарвистіше свято Індії заполонило світ
Юліана Вінтюк
7 березня 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик
6 березня 19:37 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
6 березня 16:54 Як подорожувати під час спалаху коронавірусу: корисні поради
Юлія Михайлова
6 березня 14:12 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук