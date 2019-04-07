Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання

652 Читать новость на русском
Картинки з Благовіщенням 2019 - привітання зі святом у картинках, листівках
Благовіщення 2019 / 2017pik.pp.ua

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне з найважливіших церковних свят. Щороку християни східного обряду святкують Благовіщення 7 квітня. LifeStyle 24 зібрав для вас найкращу підбірку картинок, щоб ви змогли привітати з цим світлим днем рідних та близьких.

Свято Благовіщення ознаменовує зустріч Архангела Гавриїла і Діви Марії. Раніше цей день називався "зачаттям Христа". Вперше дата святкування Благовіщення була оголошена імператором Юстиніаном у 560 році.

Читайте також: Благовіщення 2019 в Україні: дата, традиції та прикмети

Благовіщення – це неперехідне свято, відтак дата його святкування завжди припадає на один і той же день. Благовіщення вважається днем ​​свободи і спокою.

Цього дня жінкам не можна виконувати ніякої роботи. Забороняється шити, в’язати, вишивати. Наші предки казали, що на Благовіщення навіть пташка гніздо не в’є. Пропонуємо вам у цей світлий день привітати кожного, хто близький вашому серцю.

Картинки-привітання з Благовіщенням:

Благовіщення
Картинки з Благовіщенням

Благовіщення
Картинки Благовіщення 2019

Благовіщення
Картинки на Благовіщення 7 квітня

Благовіщення
Картинки-привітання з Благовіщенням

Благовіщення
Картинки з Благовіщенням

Благовіщення
Благовіщення-2019

Благовіщення
Благовіщення в Україні 2019

Благовіщення
Картинки з Благовіщенням

Благовіщення
Картинки-привітання з Благовіщенням

Благовіщення
Картинки зі святом

Благовіщення
Благовіщення 7 квітня

blog_ava
Головні новини 6 квітня: розкішна камера Зайцевої, Опоблок і перейменування УПЦ МП
сьогодні
3725
Теги: Традиції Релігія LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
6 квітня 18:01 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
975
Рецепт домашнього сиру фета
6 квітня 14:57 Рецепт домашнього сиру фета
Богданна Рибак 671
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
6 квітня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
9440
Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою
5 квітня 21:02 Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою
Наталя Боднар 910
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня
5 квітня 20:18 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня
428
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук