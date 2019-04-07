Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання
Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне з найважливіших церковних свят. Щороку християни східного обряду святкують Благовіщення 7 квітня. LifeStyle 24 зібрав для вас найкращу підбірку картинок, щоб ви змогли привітати з цим світлим днем рідних та близьких.
Свято Благовіщення ознаменовує зустріч Архангела Гавриїла і Діви Марії. Раніше цей день називався "зачаттям Христа". Вперше дата святкування Благовіщення була оголошена імператором Юстиніаном у 560 році.
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Благовіщення – це неперехідне свято, відтак дата його святкування завжди припадає на один і той же день. Благовіщення вважається днем свободи і спокою.
Цього дня жінкам не можна виконувати ніякої роботи. Забороняється шити, в’язати, вишивати. Наші предки казали, що на Благовіщення навіть пташка гніздо не в’є. Пропонуємо вам у цей світлий день привітати кожного, хто близький вашому серцю.
Картинки-привітання з Благовіщенням:
Картинки з Благовіщенням
Картинки Благовіщення 2019
Картинки на Благовіщення 7 квітня
Картинки-привітання з Благовіщенням
Картинки з Благовіщенням
Благовіщення-2019
Благовіщення в Україні 2019
Картинки з Благовіщенням
Картинки-привітання з Благовіщенням
Картинки зі святом
Благовіщення 7 квітня