Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне з найважливіших церковних свят. Щороку християни східного обряду святкують Благовіщення 7 квітня. LifeStyle 24 зібрав для вас найкращу підбірку картинок, щоб ви змогли привітати з цим світлим днем рідних та близьких.

Свято Благовіщення ознаменовує зустріч Архангела Гавриїла і Діви Марії. Раніше цей день називався "зачаттям Христа". Вперше дата святкування Благовіщення була оголошена імператором Юстиніаном у 560 році.

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Благовіщення – це неперехідне свято, відтак дата його святкування завжди припадає на один і той же день. Благовіщення вважається днем ​​свободи і спокою.

Цього дня жінкам не можна виконувати ніякої роботи. Забороняється шити, в’язати, вишивати. Наші предки казали, що на Благовіщення навіть пташка гніздо не в’є. Пропонуємо вам у цей світлий день привітати кожного, хто близький вашому серцю.

Картинки-привітання з Благовіщенням:



Картинки з Благовіщенням



Картинки Благовіщення 2019



Картинки на Благовіщення 7 квітня



Картинки-привітання з Благовіщенням



Картинки з Благовіщенням



Благовіщення-2019



Благовіщення в Україні 2019



Картинки з Благовіщенням



Картинки-привітання з Благовіщенням



Картинки зі святом



Благовіщення 7 квітня