Картинки з Чистим четвергом: яскрава добірка

16 квітня українці святкують Чистий четвер. Цього дня заведено прибирати в оселі, вимивати увесь бруд та готуватися до Світлого Воскресіння Господнього.

Чистий четвер припадає на Страсний тиждень, тож впродовж усіх днів християни моляться, обмежують себе в їжі та повністю посвячують себе вірі.

До теми Чистий четвер 2020: історія та дата свята в Україні

Також цього дня господині готують найважливіші великодні страви. У деяких регіонах України, паски печуться в четвер. Сьогодні – останній день, коли можна займатися працею. У Страсну п’ятницю чи Великодню суботу вже не рекомендується прибирати свої оселі. Ці дні варто присвятити молитвам та смиренню.

За біблійною історією, у Чистий четвер Ісус запросив на Таємну вечерю до себе 12 апостолів. Перед трапезою він омив кожному ноги – це символізувало його любов та смиренність.

Читайте також Чистий четвер 2020: прикмети і традиції

Редакція LifeStyle 24 підготувала добірку картинок, якими ви можете привітати своїх близьких, нагадуючи сьогоднішнє свято і наближення Воскресіння Христового.

Картинки з Чистим четвергом



Картинки з Чистим четвергом



Красиві картинки з Чистим четвергом



Милі картинки з Чистим четвергом



Картинки-привітання з Чистим четвергом



Чистий четвер 2020



Листівки з Чистим четвергом



Привітання з Чистим четвергом



Картинки-привітання з Чистим четвергом



Привітання з Чистим четвергом 2020