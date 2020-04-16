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Картинки з Чистим четвергом: яскрава добірка

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Картинки з Чистим четвергом / Фото з відкритих джерел

16 квітня українці святкують Чистий четвер. Цього дня заведено прибирати в оселі, вимивати увесь бруд та готуватися до Світлого Воскресіння Господнього.

Чистий четвер припадає на Страсний тиждень, тож впродовж усіх днів християни моляться, обмежують себе в їжі та повністю посвячують себе вірі.

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Також цього дня господині готують найважливіші великодні страви. У деяких регіонах України, паски печуться в четвер. Сьогодні – останній день, коли можна займатися працею. У Страсну п’ятницю чи Великодню суботу вже не рекомендується прибирати свої оселі. Ці дні варто присвятити молитвам та смиренню.

За біблійною історією, у Чистий четвер Ісус запросив на Таємну вечерю до себе 12 апостолів. Перед трапезою він омив кожному ноги – це символізувало його любов та смиренність.

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Редакція LifeStyle 24 підготувала добірку картинок, якими ви можете привітати своїх близьких, нагадуючи сьогоднішнє свято і наближення Воскресіння Христового.

Картинки з Чистим четвергом


Картинки з Чистим четвергом


Красиві картинки з Чистим четвергом


Милі картинки з Чистим четвергом


Картинки-привітання з Чистим четвергом 


Чистий четвер 2020


Листівки з Чистим четвергом


Привітання з Чистим четвергом


Картинки-привітання з Чистим четвергом 


Привітання з Чистим четвергом 2020

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Великдень Традиції Страсний тиждень Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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