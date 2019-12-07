День Ангела Катерини: щирі картинки-привітання зі святом
7 грудня християни відзначають день святої великомучениці Катерини. День ангела святкують усі представниці жіночої статі, які називаються Катериною. Свята Катерина вважається покровителькою наречених та шлюбу і допомагає дівчатам відшукати свого судженого.
Катерина – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому в кожного точно є подруги чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали святкові картинки-привітання.
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Картинки-привітання з Днем Ангела Катерини
Привітання в день Катерини
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Картинки з Днем Ангела Катерини
Привітання з Днем Ангела Катерини
Іменини Катерини: найкращі привітання
Красиві картинки з Днем Ангела
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День Ангела Катерини 2019
День Катерини – красиві картинки-привітання