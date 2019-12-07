День Ангела Катерини: щирі картинки-привітання зі святом

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Іменини Катерини: картинки-привітання / Лавка чудес

7 грудня християни відзначають день святої великомучениці Катерини. День ангела святкують усі представниці жіночої статі, які називаються Катериною. Свята Катерина вважається покровителькою наречених та шлюбу і допомагає дівчатам відшукати свого судженого.

Катерина – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому в кожного точно є подруги чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали святкові картинки-привітання.

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Картинки-привітання з Днем Ангела Катерини


Привітання в день Катерини


Картинки-привітання


Картинки з Днем Ангела Катерини


Привітання з Днем Ангела Катерини


Іменини Катерини: найкращі привітання


Красиві картинки з Днем Ангела


Картинки з іменинами


Картинки в День Ангела


День Ангела Катерини 2019


День Катерини – красиві картинки-привітання

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Релігія
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