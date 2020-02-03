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День Ангела Максима: святкові картинки-привітання

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Іменини Максима – 3 лютого / Фото з відкритих джерел

3 лютого відзначається день святого Масима Сповідника. Тож усі чоловіки, які носять ім'я Максим святкують цього дня іменини.

З давньоримської ім'я Максим означає "найбільший". За характером Максим холерик, завжди готовий допомогти близьким. Він досить начитаний, ерудований і знає відповіді на багато питань. Максим дуже доброзичливий та комунікабельний. Якщо у вас є родич, друг чи просто знайомий з таким іменем – не забудьте йому надіслати привітальну листівку. 

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Картинки-привітання з Днем Ангела Максима

День Ангела Максима
Картинки з іменинами Максима

День Ангела Максима
Картинки з Днем Ангела Максима

День Ангела Максима
Картинки на День Ангела Максима

День Ангела Максима\
Картинки-привітання з Днем Ангела

День Ангела Максима
День Ангела Максима 2020

День Ангела Максима\
Картинки-привітання з іменинами Максима

День Ангела Максима
Привітання з Днем Ангела Максима

День Ангела Максима
Іменини Максима 2020

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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