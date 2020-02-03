День Ангела Максима: святкові картинки-привітання
3 лютого відзначається день святого Масима Сповідника. Тож усі чоловіки, які носять ім'я Максим святкують цього дня іменини.
З давньоримської ім'я Максим означає "найбільший". За характером Максим холерик, завжди готовий допомогти близьким. Він досить начитаний, ерудований і знає відповіді на багато питань. Максим дуже доброзичливий та комунікабельний. Якщо у вас є родич, друг чи просто знайомий з таким іменем – не забудьте йому надіслати привітальну листівку.
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Картинки-привітання з Днем Ангела Максима
Картинки з іменинами Максима
Картинки з Днем Ангела Максима
Картинки на День Ангела Максима
Картинки-привітання з Днем Ангела
День Ангела Максима 2020
Картинки-привітання з іменинами Максима
Привітання з Днем Ангела Максима
Іменини Максима 2020