День ангела Марії: найкращі картинки-привітання

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Картинки з Днем Марії 2019 – привітання з Днем ангела Марії
День ангела Марії: найкращі картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

4 серпня православна церква відзначає пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини. Їй моляться, аби позбутися поганих звичок. Також свята Марія Магдалина допомагає аптекарям та перукарям. Святкують іменини сьогодні усі жінки, які носять ім'я Марія.

Народилася Марія в галілейському місті Магдала. У час її народження Ісус творив чудеса і зцілював людей від різних хвороб. Марію Магдалину він вилікував від одержимості бісами. З того часу вона почала служити Спасителю. Марія була присутня з Христом і на Голгофі під час його страти, а пізніше прийшла змастити його тіло своїм волоссям. Марія перша побачила, що Ісус воскрес і принесла звістку про це апостолам.

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Картинки-привітання з Днем Марії

День ангела Марії
День ангела Марії

День ангела Марії\
Привітання з Днем ангела

День ангела Марії
Іменини Марії

День ангела Марії
Картинки з Днем ангела

День ангела Марії
Картинки на іменини Марії

День ангела Марії
Іменини Марії 4 серпня

День ангела Марії
Картинки на Марії

День ангела Марії
Привітання з іменинами Марії

День ангела Марії
Картинки-привітання з іменинами

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Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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