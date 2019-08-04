День ангела Марії: найкращі картинки-привітання

4 серпня православна церква відзначає пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини. Їй моляться, аби позбутися поганих звичок. Також свята Марія Магдалина допомагає аптекарям та перукарям. Святкують іменини сьогодні усі жінки, які носять ім'я Марія.

Народилася Марія в галілейському місті Магдала. У час її народження Ісус творив чудеса і зцілював людей від різних хвороб. Марію Магдалину він вилікував від одержимості бісами. З того часу вона почала служити Спасителю. Марія була присутня з Христом і на Голгофі під час його страти, а пізніше прийшла змастити його тіло своїм волоссям. Марія перша побачила, що Ісус воскрес і принесла звістку про це апостолам.

Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні

Картинки-привітання з Днем Марії



День ангела Марії



Привітання з Днем ангела



Іменини Марії



Картинки з Днем ангела



Картинки на іменини Марії



Іменини Марії 4 серпня



Картинки на Марії



Привітання з іменинами Марії



Картинки-привітання з іменинами