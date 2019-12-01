Іменини Романа: найкращі картинки-привітання
З приходом зими, 1 грудня, християни вшановують пам'ять священномученика Романа Кесарійського. Саме він є небесним покровителем усіх чоловіків, які носять ім'я Роман та жінок з іменем Романа.
Не забудьте потішити своїх друзів, колег чи рідних вітаннями. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас милі картинки-привітання, аби ви привітали усіх Романів з їхніми іменинами.
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Картинки з іменинами Романа
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