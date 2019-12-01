Іменини Романа: найкращі картинки-привітання

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Картинки-привітання з Днем Ангела / LifeStyle 24

З приходом зими, 1 грудня, християни вшановують пам'ять священномученика Романа Кесарійського. Саме він є небесним покровителем усіх чоловіків, які носять ім'я Роман та жінок з іменем Романа.

Не забудьте потішити своїх друзів, колег чи рідних вітаннями. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас милі картинки-привітання, аби ви привітали усіх Романів з їхніми іменинами.

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Картинки-привітання з іменинами


Привітання з Днем Ангела Романа 


Вітання з іменинами


День Ангела Романа 2019


Картинки-привітання з Днем Ангела


Картинки з іменинами


Картинки з іменинами Романа 


Картинки з іменинами


День Ангела Романа 


Щирі картинки-привітання


День Ангела Романа


Листівки з Днем Ангела Романа

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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