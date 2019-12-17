День Ангела Варвари: святкові картинки-привітання

112 Читать новость на русском
Картинки-привітання з Днем Ангела / unsplash.com

17 грудня відзначають день Варвари. День Ангела святкують усі представниці жіночої статі, які називаються Варварою. Цього дня християни вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари Іліопольської.

Варвара – завжди добра та усміхнена. Найбільше вона схожа на батька й успадковує від нього його зовнішність та риси характеру. Вона скромна, працьовита. У неї є багато здібностей для занять музикою, хореографією і малюванням. Варвари, які народилися взимку часто захоплюються спортом. Також вони розважливі й замкнуті, почавши якусь справу, вони неспішно доводять її до кінця. 

Читайте також: Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні

Святкові картинки-привітання з Днем Ангела

Картинки на іменини Варвари
Картинки з іменинами

Картинки на іменини Варвари
Картинки з іменинами Варвари

Картинки на іменини Варвари
Варвари 2019

Картинки на іменини Варвари
День Ангела Варвари

Картинки на іменини Варвари
Красиві картинки з іменинами

Картинки на іменини Варвари
17 грудня – Варвари 

Картинки на іменини Варвари
День Ангела Варвари

Картинки на іменини Варвари
Картинки з іменинами Варвари

Картинки на іменини Варвари
Картинки з іменинами

Горіла хата 2: кварталівці заспівали нову пісню для Гонтаревої – відео
сьогодні
3848
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
16 грудня 21:20 Легендарний Міхалок і веселий "Ляпис-98" запалили в Києві: яскравий фоторепортаж
726
16 грудня 18:26 Де у Києві зустріти Новий рік: добірка найцікавіших заходів
Уляна Журба 165
16 грудня 16:45 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 32680
16 грудня 16:30 Іванка Трамп відвідала Катар: три ефектні образи знаменитої модниці
Юлія Михайлова 2527
16 грудня 15:25 Як прикрасити ялинку: тренди 2020 року
Анна Запотоцька 720
Новини
Більше новин
Залиште відгук