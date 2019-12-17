День Ангела Варвари: святкові картинки-привітання
17 грудня відзначають день Варвари. День Ангела святкують усі представниці жіночої статі, які називаються Варварою. Цього дня християни вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари Іліопольської.
Варвара – завжди добра та усміхнена. Найбільше вона схожа на батька й успадковує від нього його зовнішність та риси характеру. Вона скромна, працьовита. У неї є багато здібностей для занять музикою, хореографією і малюванням. Варвари, які народилися взимку часто захоплюються спортом. Також вони розважливі й замкнуті, почавши якусь справу, вони неспішно доводять її до кінця.
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Святкові картинки-привітання з Днем Ангела
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День Ангела Варвари
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День Ангела Варвари
Картинки з іменинами Варвари
Картинки з іменинами