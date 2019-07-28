Картинки на день Володимира: найкращі привітання зі святом
День Володимира відзначається на День хрещення Русі – 28 липня, адже саме Володимир вважається хрестителем Русі. Цьогоріч в Україні будуть святкувати 1031 рік з моменту Хрещення Русі.
У цей день прийнято вітати усіх Володимирів з іменинами. Православним людям заведено молитися іконі святого Володимира, яку можна зустріти у будь-якому храмі. У перекладі зі слов'янського Ім'я Володимир означає "той, що володіє світом". Є ще один цікавий варіант його імені – Вальдемар, що означає "славний володар".
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Картинки-привітання з днем Володимира
Привітання з Днем Володимира
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День Володимира 2019: привітання в картинках
День Володимира 2019
Привітання з Днем ангела у картинках
З Днем ангела
День Володимира 2019: привітання в картинках
З Днем Володимира: картинки
Привітання з Днем Володимира