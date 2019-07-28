Картинки на день Володимира: найкращі привітання зі святом

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Картинки з Днем ангела Володимира 2019 – привітання з Днем ангела
Листівки до дня Володимира / Радіо Трек

День Володимира відзначається на День хрещення Русі – 28 липня, адже саме Володимир вважається хрестителем Русі. Цьогоріч в Україні будуть святкувати 1031 рік з моменту Хрещення Русі.

У цей день прийнято вітати усіх Володимирів з іменинами. Православним людям заведено молитися іконі святого Володимира, яку можна зустріти у будь-якому храмі. У перекладі зі слов'янського Ім'я Володимир означає "той, що володіє світом". Є ще один цікавий варіант його імені – Вальдемар, що означає "славний володар".

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Картинки-привітання з днем Володимира


Привітання з Днем Володимира 

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День Володимира 2019: привітання в картинках


День Володимира 2019


Привітання з Днем ангела у картинках


З Днем ангела


День Володимира 2019: привітання в картинках


З Днем Володимира: картинки


Привітання з Днем Володимира 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції
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