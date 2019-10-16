День керівника: святкові картинки-привітання

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Картинки з Днем боса 2019 – привітання в картинках з Днем керівника
День керівника 2019 / Фото з відкритих джерел

16 жовтня в Україні відзначають День керівника. Це професійне свято називають ще Днем шефа або Днем боса. У цей день вітають керівників усіх рівнів, які обіймають керівні посади. Ми пропонуємо вам привітати свої улюблених керівників святковими картинками-привітаннями.

Картинки з Днем керівника

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Картинки з Днем керівника


День керівника 2019


Привітання з Днем керівника


Картинки з Днем керівника


Привітання з Днем керівника


День керівника 2019

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Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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