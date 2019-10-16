День керівника: святкові картинки-привітання

16 жовтня в Україні відзначають День керівника. Це професійне свято називають ще Днем шефа або Днем боса. У цей день вітають керівників усіх рівнів, які обіймають керівні посади. Ми пропонуємо вам привітати свої улюблених керівників святковими картинками-привітаннями.

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Картинки з Днем керівника

День керівника 2019

Привітання з Днем керівника

Картинки з Днем керівника

Привітання з Днем керівника

День керівника 2019