День будівельника: найкращі картинки-привітання
Кожного року у другу неділю серпня відзначають День будівельника. У 2019 році цей день припадає на 11 серпня. Традиція відзначати це свято започаткувалася ще у 1956 році.
Будівельники – це представники однієї з найбільш творчих професій у світі. Вони не тільки зводять нові будівельні об'єкти, але ще і реконструюють, відновлюють старі. Завдяки цим людям ми живемо у красивих містах, милуємося помпезними будинками, маємо змогу працювати у комфортних офісах та відвідувати кав'ярні з найкращими видами. Тож не забудьте привітати усіх, хто долучається до того, аби забезпечити нам комфортне життя.
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Картинки з Днем будівельника
Картинки з Днем будівельника
Листівки з Днем будівельника
Привітання з Днем будівельника
День будівельника 2019
День будівельника в Україні
День будівельника 11 серпня
Картинки з Днем будівельника
Картинки до Дня будівельника
Привітання з професійним святом
День будівельника 2019