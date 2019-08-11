День будівельника: найкращі картинки-привітання

Кожного року у другу неділю серпня відзначають День будівельника. У 2019 році цей день припадає на 11 серпня. Традиція відзначати це свято започаткувалася ще у 1956 році.

Будівельники – це представники однієї з найбільш творчих професій у світі. Вони не тільки зводять нові будівельні об'єкти, але ще і реконструюють, відновлюють старі. Завдяки цим людям ми живемо у красивих містах, милуємося помпезними будинками, маємо змогу працювати у комфортних офісах та відвідувати кав'ярні з найкращими видами. Тож не забудьте привітати усіх, хто долучається до того, аби забезпечити нам комфортне життя.

Читайте також: Коли День будівельника в Україні

Картинки з Днем будівельника



Картинки з Днем будівельника



Листівки з Днем будівельника



Привітання з Днем будівельника



День будівельника 2019



День будівельника в Україні



День будівельника 11 серпня



Картинки з Днем будівельника



Картинки до Дня будівельника



Привітання з професійним святом



День будівельника 2019