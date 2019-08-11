День будівельника: найкращі картинки-привітання

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Картинки з Днем будівельника 2019 – привітання картинки зі святом
Картинки з Днем будівельника / LifeStyle 24

Кожного року у другу неділю серпня відзначають День будівельника. У 2019 році цей день припадає на 11 серпня. Традиція відзначати це свято започаткувалася ще у 1956 році.

Будівельники – це представники однієї з найбільш творчих професій у світі. Вони не тільки зводять нові будівельні об'єкти, але ще і реконструюють, відновлюють старі. Завдяки цим людям ми живемо у красивих містах, милуємося помпезними будинками, маємо змогу працювати у комфортних офісах та відвідувати кав'ярні з найкращими видами. Тож не забудьте привітати усіх, хто долучається до того, аби забезпечити нам комфортне життя. 

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Картинки з Днем будівельника

День будівельника 2019
Картинки з Днем будівельника

День будівельника 2019
Листівки з Днем будівельника

День будівельника 2019
Привітання з Днем будівельника

День будівельника 2019
День будівельника 2019

День будівельника 2019\
День будівельника в Україні

День будівельника 2019
День будівельника 11 серпня 

День будівельника 2019
Картинки з Днем будівельника 

День будівельника 2019
Картинки до Дня будівельника

День будівельника 2019
Привітання з професійним святом

День будівельника 2019
День будівельника 2019

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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