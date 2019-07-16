16 липня – День бухгалтера: найкращі картинки-привітання

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Картинки з Днем бухгалтера – привітання у картинках зі святом
Картинки-привітання з Днем бухгалтера / LifeStyle 24

Щорічно з 2014 року в Україні відзначають Міжнародний день бухгалтера. Цей день є професійним святом не лише для тих, хто займається бухгалтерією, але й для студентів, які опановують знання клопіткої та важливої роботи. Привітайте своїх рідних та близьких із цим святом!

Розпочали святкувати День бухгалтера у світі 10 листопада 1494 року. Венеціанський математик Лука Пачолі, якого ще називають "батьком бухгалтерії". Так, в епоху середньовіччя, з'явилася спеціальність, яка до сьогодні користується попитом в усіх сферах економіки. 

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Картинки-привітання з Днем бухгалтера

День бухгалтера
Листівки з Днем бухгалтера

День бухгалтера
День бухгалтера – картинки

День бухгалтера
З Днем бухгалтера – картинки

День бухгалтера
Листівки з Днем бухгалтера

День бухгалтера
Картинки з Днем бухгалтера

День бухгалтера
Картинки і листівки з Днем бухгалтера

День бухгалтера\
День бухгалтера 2019

День бухгалтера
Привітання з Днем бухгалтера

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Теги: LifeStyle Новини культури Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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