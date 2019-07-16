16 липня – День бухгалтера: найкращі картинки-привітання
Щорічно з 2014 року в Україні відзначають Міжнародний день бухгалтера. Цей день є професійним святом не лише для тих, хто займається бухгалтерією, але й для студентів, які опановують знання клопіткої та важливої роботи. Привітайте своїх рідних та близьких із цим святом!
Розпочали святкувати День бухгалтера у світі 10 листопада 1494 року. Венеціанський математик Лука Пачолі, якого ще називають "батьком бухгалтерії". Так, в епоху середньовіччя, з'явилася спеціальність, яка до сьогодні користується попитом в усіх сферах економіки.
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Картинки-привітання з Днем бухгалтера
Листівки з Днем бухгалтера
День бухгалтера – картинки
З Днем бухгалтера – картинки
Листівки з Днем бухгалтера
Картинки з Днем бухгалтера
Картинки і листівки з Днем бухгалтера
День бухгалтера 2019
Привітання з Днем бухгалтера