День дівчат 2019: красиві картинки з міжнародним святом

11 жовтня у світі відзначається Міжнародний день дівчат. Він був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2011 році в знак визнання прав дівчат.

Цей день закликає звернути увагу на потреби і проблеми дівчат, з якими вони стикаються у всьому світі. Міжнародний день дівчат заохочує розширювати права та можливості дівчат і здійснювати їхні права.

Читайте також: Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти

Основна мета цього дня – привернути увагу до дискримінації дівчат у різних країнах, підвищити обізнаність про нерівність з якою стикаються дівчата у всьому світі на основі їх статі.

За даними ООН, у світі проживає понад мільярд дівчаток. І щодня в будь-якому куточку світу вони зіштовхуються з дискримінацією і утисками.

Дівчатка-підлітки мають право на безпеку, освіту і здоров'я не тільки в період критично важливого становлення, але і період дорослішання і перетворення у жінок. При ефективній підтримці під час підліткового віку дівчата можуть реалізувати свій потенціал і змінити світ на краще, ставши матерями, працівниками, підприємцями, наставниками чи політичними лідерами. Ми зібрали красиві картинки, щоб ви привітали дівчаток з їхнім днем.

Картинки з Днем дівчаток



Міжнародний день дівчат



11 жовтня – міжнародний День дівчат



Картинки з Днем дівчат



Милі картинки з Днем дівчат



День дівчат 2019



День дівчат в Україні



Прикольні картинки



Картинки з Днем дівчат



Міжнародний день дівчат



День дівчат в Україні



Картинки з Днем дівчат