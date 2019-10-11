День дівчат 2019: красиві картинки з міжнародним святом

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З Днем дівчаток 2019 – картинки привітання в День дівчаток
Картинки з Днем дівчат / LifeStyle 24

11 жовтня у світі відзначається Міжнародний день дівчат. Він був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2011 році в знак визнання прав дівчат.

Цей день закликає звернути увагу на потреби і проблеми дівчат, з якими вони стикаються у всьому світі. Міжнародний день дівчат заохочує розширювати права та можливості дівчат і здійснювати їхні права.

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Основна мета цього дня – привернути увагу до дискримінації дівчат у різних країнах, підвищити обізнаність про нерівність з якою стикаються дівчата у всьому світі на основі їх статі.

За даними ООН, у світі проживає понад мільярд дівчаток. І щодня в будь-якому куточку світу вони зіштовхуються з дискримінацією і утисками.

Дівчатка-підлітки мають право на безпеку, освіту і здоров'я не тільки в період критично важливого становлення, але і період дорослішання і перетворення у жінок. При ефективній підтримці під час підліткового віку дівчата можуть реалізувати свій потенціал і змінити світ на краще, ставши матерями, працівниками, підприємцями, наставниками чи політичними лідерами. Ми зібрали красиві картинки, щоб ви привітали дівчаток з їхнім днем.

Картинки з Днем дівчаток

День дівчат
Міжнародний день дівчат

День дівчат
11 жовтня – міжнародний День дівчат

День дівчат
Картинки з Днем дівчат

День дівчат
Милі картинки з Днем дівчат

День дівчат
День дівчат 2019

День дівчат
День дівчат в Україні

День дівчат
Прикольні картинки 

День дівчат
Картинки з Днем дівчат

День дівчат
Міжнародний день дівчат

День дівчат
День дівчат в Україні

День дівчат
Картинки з Днем дівчат

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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