День художника: красиві картинки-привітання

У другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. У 2019 році це свято припадає на 13 жовтня.

Вітаємо усіх майстрів образотворчого мистецтва, художників, колекціонерів та любителів живопису. Обирайте картинки-привітання для ваших друзів, які святкують сьогодні День художника.

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Цікаві факти про художників

1. Нідерландський художник Ван Гог насправді відрізав собі не ціле вухо, як всі думають, а лише мочку. Неправдива інформація так швидко розповсюдилася, що тепер хворий, який сам собі робить операцію називається людиною із синдромом Ван Гога.

2. Картина французького художника Анрі Матісса "Човен", впродовж 46 днів провисіла догори дригом на виставці у Нью-Йорку, перш ніж хтось це помітив. Картину встигли побачити аж 1600 відвідувачів.

3. Коли народився Пабло Пікассо акушерка вирішила, що він мертвий. Врятував талановитого майбутнього іспанського художника його дядько, який курив сигарету і вирішив випустити дим в його обличчя. В цей момент хлопчик, який лежав без свідомості на столі почав плакати. Таким чином, можна сказати, що куріння врятувало йому життя.

4. В ранні роки свого життя Пабло Пікассо був настільки бідним, що змушений був палити піч своїми картинами замість дрів.

5. Робота французького скульптура Огюста Родена "Бронзова доба" була настільки реалістичною, що багатьом людям здавалося, що всередині скульптури жива людина.

Картинки з Днем художника



День художника 2019



Картинки з Днем художника



Привітання з Днем художника



День художника 2019



Картинки з Днем художника

Привітання з Днем художника



День художника 2019