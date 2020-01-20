День Івана Хрестителя в Україні: привітання в картинках

Сьогодні, 20 січня, в Україні відзначають одне зі знакових релігійних свят – День Іоана Предтечі або Івана Хрестителя. Загальновідомо, що Іоанн був останнім пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа та закликав людей до каяття.

За традицією, українці розпочинають день із молитви та свяченої води, яку п'ють натщесерце. Окрім цього, заведено вітати один одного з релігійним святом та з Днем ангела Івана. Відтак журналісти LifeStyle 24 підібрали картинки, які допоможуть вам зробити чудовий сюрприз близьким на День Івана Хрестителя. Важливо: 20 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день Привітання з Днем Івана Хрестителя

Привітання з Днем Івана Хрестителя

Привітання з Днем Івана Хрестителя

Привітання з Днем Івана Хрестителя

Привітання з Днем Івана

Привітання з Днем Івана

Привітання з Днем Івана

Привітання з Днем Івана

Привітання з Днем Івана

Привітання з Днем Ангела Івана

Картинки з іменинами Івана

День Ангела Івана

Картинки з іменинами Івана

День Ангела Івана

Привітання з Іваном Хрестителем