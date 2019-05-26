День Києва 2019: красиві картинки столиці України

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Картинки з Днем Києва 2019 - привітання картинки з Днем Києва
День Києва 2019: картинки / politeka.net

День Києва 2019 припадає на 26 травня. Цього року столиці України виповнюється 1537 років. До дня народження міста, Київ готує для містян та гостей розважальні заходи та цікаві події. Ми підготували для вас красиві картинки, аби ви надихнулися чудовими краєвидами.

День Києва щороку відзначають у останню неділю травня. Вперше святкувати День міста почали у травні 1982 року. Тоді відбулося святкування 1500-річчя від дня заснування міста.Уже з 1984 року розпочалися вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 року вперше був офіційно відзначено День міста Києва.

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Заходи присвячені Дню Києва, відбуваються протягом декількох днів В дні святкування відбуваються традиційні змагання з велоспорту, щорічна спортивно-благодійна акція "Пробіг під каштанами", змагання з пляжного футболу, відкрита регата, фестиваль повітряних зміїв, міський турнір з кікбоксингу, чемпіонат Києва з роликовому спорту та інше.

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Традиційно, на головній площі міста – Майдані Незалежності, відбувається великий концерт за участю артистів української естради та шоу-колективів. Завершує святкування дня Києва шоу феєрверків з лазерними ефектами над Дніпром.

День Києва 2019: красиві картинки


День міста 2019 / kievblog


Картинки з Днем міста 2019 / i_love_kiev


Картинки з Днем Києва


День міста Києва 


Фото Києва 2019


Київський зоопарк


Вид на Київ


Панорама Києва


Київ 2019

Листівки з Днем Києва
Листівки з Днем Києва

Картинки-привітання з Днем міста
Картинки-привітання з Днем міста​

День міста 2019
День міста 2019

Привітання з Днем Києва
Привітання з Днем Києва

Вітання з Днем міста
Вітання з Днем міста

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Теги: Новини Києва LifeStyle Новини культури
Джерело: LifeStyle 24
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