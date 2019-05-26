День Києва 2019: красиві картинки столиці України

День Києва 2019 припадає на 26 травня. Цього року столиці України виповнюється 1537 років. До дня народження міста, Київ готує для містян та гостей розважальні заходи та цікаві події. Ми підготували для вас красиві картинки, аби ви надихнулися чудовими краєвидами.

День Києва щороку відзначають у останню неділю травня. Вперше святкувати День міста почали у травні 1982 року. Тоді відбулося святкування 1500-річчя від дня заснування міста.Уже з 1984 року розпочалися вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 року вперше був офіційно відзначено День міста Києва.

Читайте також: День Києва 2019: афіша святкових заходів

Заходи присвячені Дню Києва, відбуваються протягом декількох днів В дні святкування відбуваються традиційні змагання з велоспорту, щорічна спортивно-благодійна акція "Пробіг під каштанами", змагання з пляжного футболу, відкрита регата, фестиваль повітряних зміїв, міський турнір з кікбоксингу, чемпіонат Києва з роликовому спорту та інше.

Читайте також: Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни

Традиційно, на головній площі міста – Майдані Незалежності, відбувається великий концерт за участю артистів української естради та шоу-колективів. Завершує святкування дня Києва шоу феєрверків з лазерними ефектами над Дніпром.

День Києва 2019: красиві картинки



День міста 2019 / kievblog



Картинки з Днем міста 2019 / i_love_kiev



Картинки з Днем Києва



День міста Києва



Фото Києва 2019



Київський зоопарк



Вид на Київ



Панорама Києва



Київ 2019



Листівки з Днем Києва



Картинки-привітання з Днем міста​



День міста 2019



Привітання з Днем Києва



Вітання з Днем міста