Картинки з Днем Конституції: найкраща підбірка
28 червня в Україні відзначають День Конституції. Ми зібрали для вас картинки-привітання на будь-який смак, аби ви привітали рідних та близьких з цим державним святом.
Річницю прийняття основного Закону країни в Україні традиційно відзначають 28 червня. Дата свята була встановлена на честь подій 1996 року, які відбувалися в ніч з 27-го на 28 червня у Верховній Раді України. Саме тоді в результаті депутатського голосування була затверджена Конституція незалежної України, що закріплює суверенітет, територіальну цілісність держави і права громадян.
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Картинки-привітання з Днем Конституції України
День Конституції 2019
Привітання з Днем Конституції
День Конституції картинки
Листівки з Днем Конституції
Картинки-привітання з Днем Конституції
Привітання з Днем Конституції
День Конституції України
День Конституції 2019 картинки
Листівки з Днем Конституції