Картинки з Днем Конституції: найкраща підбірка

28 червня в Україні відзначають День Конституції. Ми зібрали для вас картинки-привітання на будь-який смак, аби ви привітали рідних та близьких з цим державним святом.

Річницю прийняття основного Закону країни в Україні традиційно відзначають 28 червня. Дата свята була встановлена ​​на честь подій 1996 року, які відбувалися в ніч з 27-го на 28 червня у Верховній Раді України. Саме тоді в результаті депутатського голосування була затверджена Конституція незалежної України, що закріплює суверенітет, територіальну цілісність держави і права громадян. Читайте також: День Конституції: яскраві привітання у віршах та прозі Картинки-привітання з Днем Конституції України

День Конституції 2019

Привітання з Днем Конституції

День Конституції картинки

Листівки з Днем Конституції

Картинки-привітання з Днем Конституції

Привітання з Днем Конституції

День Конституції України

День Конституції 2019 картинки

Листівки з Днем Конституції