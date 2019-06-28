Картинки з Днем Конституції: найкраща підбірка

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Картинки з Днем Конституції 2019 - привітання у картинках зі святом
День Конституції 2019 / Фото з відкритих джерел

28 червня в Україні відзначають День Конституції. Ми зібрали для вас картинки-привітання на будь-який смак, аби ви привітали рідних та близьких з цим державним святом.

Річницю прийняття основного Закону країни в Україні традиційно відзначають 28 червня. Дата свята була встановлена ​​на честь подій 1996 року, які відбувалися в ніч з 27-го на 28 червня у Верховній Раді України. Саме тоді в результаті депутатського голосування була затверджена Конституція незалежної України, що закріплює суверенітет, територіальну цілісність держави і права громадян.

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Картинки-привітання з Днем Конституції України

День Конституції
День Конституції 2019

День Конституції
Привітання з Днем Конституції

День Конституції
День Конституції картинки

День Конституції
Листівки з Днем Конституції

День Конституції
Картинки-привітання з Днем Конституції

День Конституції
Привітання з Днем Конституції

День Конституції
День Конституції України

День Конституції
День Конституції 2019 картинки

День Конституції
Листівки з Днем Конституції

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Теги: Новини культури LifeStyle Конституція Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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