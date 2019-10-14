День козацтва 2019: підбірка картинок

14 жовтня в Україні відзначають три важливих свята: Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День Захисника України. Для козаків день Покрови було найбільш шанованим святом, адже їхню церкву було присвячено саме Діві Марії. Саме в цей день, 14 жовтня, у козаків відбувалися вибори нового отамана.

В Україні кожна людина чула про козаків. Про них багато знято фільмів, написано безліч наукових книжок і художніх творів. Про козацький рід і його ватажків співається в урочистій пісні нашої держави — гімні України.

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Козаків можна побачити на парадах українського війська, їх зображення є на українських грошах та поштових марках. Справжнім козаком в Україні називають дорослого парубка, який вміє відстояти свою честь та захистити слабшого. Тож привітайте своїх рідних чоловіків з цим чудовим святом.

Картинки з Днем козацтва



День українського козацтва



День українського козацтва 2019



Привітання з Днем козацтва



14 жовтня – День козацтва



Картинки з Днем козацтва



День козацтва 2019